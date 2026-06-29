Стала известна программа псковского фестиваля исторической реконструкции «Хельга-2026»

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится на погосте Выбуты в Псковском муниципальном округе 3-5 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, проход на территорию откроется 4 июля в 11:00. Цена входного билета для взрослых - 300 рублей, для детей (6-14 лет) - 150 рублей. Дети до 6 лет бесплатно.

Торжественная часть начнётся в 12:00, после которой пройдёт представление клубов и показательное массовое сражение.

Традиционно на фестивале «Хельга» продемонстрируют штурм крепости, на котором будут задействованы дети старше 6 лет из числа зрителей.

На фестивале будут работать платный лучный тир и площадка по историческому фехтованию для всех желающих. На лучном тире впервые в рамках фестиваля организуют состязания среди зрителей. Суть этого турнира в следующем: принять участие может каждый, оплативший выстрелы. По итогу выбитых очков победитель получит денежный приз.

Для зрителей фестиваля пройдёт мастер-класс по танцам и по ткачеству на дощечках, а также мастер-класс с ловчими птицами, где принять участие может каждый желающий.

Основным действом мероприятия станет турнир по рубке лангсаксом, который проведёт атаман Псковской Казачьей линии Валерий Колтаков. А ведущий фестиваля из числа историков-краеведов Псковщины будет повествовать об интересных фактах истории времён княгини Ольги и ранних веков.

Во время фестиваля участники смогут фотографироваться с римскими легионерами, варварами, викингами, славянскими дружинниками. Будут торговые ряды, точка питания и биотуалеты. Парковка автомашин бесплатная, но на территории фестиваля места ограничены. Много парковочных мест есть за пределами территории фестиваля в 100 метрах.

5 июля фестиваль продолжится и также будет открыт для зрителей, однако программа будет значительно скромнее. Цена билетов в воскресенье составит 100 рублей.

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Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля

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