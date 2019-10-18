Культура

Псковский объединенный музей-заповедник ожидает на следующей неделе решения о своей федерализации

Объединенный музей-заповедник подготовил и направил в федеральный центр все необходимые документы для получения федерального статуса музея. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 октября, сообщил и.о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции.

«Интерес к нашему музею достаточно большой. Все доброе, что было наработано нашими предшественниками, мы с теплотой продолжаем», - отметил он и озвучил основные задачи, стоящие перед объединенным музеем: федерализация, завершение реставрационных работ и третий вопрос - охрана музейного продукта.

«Все документы, необходимые для федерализации, музеем подготовлены и направлены в Москву. Ожидаем ответа. На следующей неделе с вице-губернатором Верой Емельяновой едем в департамент культуры, надеюсь, там многое решится», - сообщил Александр Голышев, добавив, что до 23 октября говорить о параметрах финансирования сложно, «хотя заявка сделана прилично».

Напомним, распоряжение о создании объединенного музея было подписано администрацией Псковской области 4 марта текущего года. ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» был создан 11 июля текущего года. В него вошли Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Возглавил новое учреждение в статусе и. о. директора советник губернатора Псковской области Александр Голышев. В числе главных задач, которые перед ним были поставлены - подготовить музей для придания ему федерального статуса.

Добавим, что решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита министра культуры РФ Владимира Мединского в Псковскую область.