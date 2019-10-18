Культура

Псковский музей работает над новой концепцией презентации истории Древней Псковщины

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник работает над новой концепцией презентации истории Древней Псковщины. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, рассказывая о том, что изменилось в учреждении после объединения двух музеев.

«Перестроить какие-то экспозиционные вещи за один месяц невозможно. Но в целом меняется концепция презентации древней истории. Начало цивилизации должно показываться в Изборске, а расцвет Пскова, средневековье и губернский Псков - в Псковском музее. Все решается в том числе через систему научно-массовых экспозиций, систему презентационных выставок», - пояснил Александр Голышев.

По его словам, объединенный музей также разрабатывает и новые направления работы, которые найдут свое отражение в новой концепции. Отдельное внимание планируется уделить Мирожскому, Снетогорскому монастырям и мелетовской церкви.