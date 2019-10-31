Культура

В краеведческом музее Псковского района открылась выставка «Природа и фантазия»

В выставочном зале краеведческого музея Псковского района открылась и работает выставка «Природа и фантазия», в которой приняли участие ребята из всех образовательных учреждений района.

«Работы очень интересные и эксклюзивные. Ни одна работа не повторяется. И если есть несколько домиков, то каждый из них индивидуален, каждый не похож на другой», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

Все работы, представленные на выставке сделаны детскими руками, некоторые с помощью родителей. Стоит отметить, что здесь семейные работы только приветствуются.

«Ежегодно поражает фантазия детей. Кажется, что ничего нового придумать уже невозможно, но дети всегда приятно удивляют своими способностями», - отмечают организаторы выставки.