Культура

Заявка на финансирование работ на Гремячей башне будет отправлена комитетом в срок - Наталья Тихомирова

Председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова сообщила, что в настоящее время ведомством готовится заявка в адрес министерства культуры РФ на выделение финансирования для проведения работ на Гремячей башне.

Смету поручено подготовить Научно-производственному центру по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

По словам директора НПЦ Алексея Калиненко, в прошлом году центр уже рассчитывал смету для данного памятника. «Мы оттолкнемся от того, что заявляли в прошлом году, но с учетом современного технического состояния, которое за год изменилось, - отметил Алексей. - У нас есть время до 30 ноября на подачу подробной заявки - мы, конечно, справимся».

Кроме Гремячей башни в заявку вошел целый перечень объектов, который будет в ближайшее время еще расширен и уточнен.

«Мы будем ждать решения министерства культуры РФ, в адрес которого направляем заявки ежегодно, - подчеркнула Наталья Тихомирова. - По срокам пока сказать сложно - обычно это становится известно в течение года. Это живой процесс. В любом случае это будет решено в 2020 году».