Культура

Выставку к 80-летию со дня рождения известного псковского графика открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вспоминали известного псковского художника, основоположника псковской школы графики, организатора и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева.

Фрагмент экспозиции «…Под твоим живым резцом снова зацветет красота мира»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на встречу к 80-летию со дня рождения мастера собрались жители и гости Святогорья, сотрудники и доброхоты «Михайловского», участники XXIII Февральских чтений памяти С.С Гейченко из России и Литвы. Своими воспоминаниями о мастере поделились его вдова, известный псковский тележурналист Валентина Васюрина, а также один из первых учеников Валентина Михайловича, один из самых интересных псковских художников-живописцев Игорь Макеев и вдова еще одного воспитанника и последователя Валентина Васильева Наталья Шершнева. Все они, каждый по-своему, рассказывали об беззаветной преданности выбранному пути, о титаническом упорстве и силе обаяния художника, так рано, к сожалению, ушедшего из жизни.

Самых высоких оценок профессионалов была удостоена выставка «Под твоим живым резцом вновь зацветет красота мира», подготовленная в музее к этому вечеру. Было отмечено, что она отличается не только богатством представленного в экспозиции материала, но и оригинальностью его подачи. Так фактически впервые в «Михайловском» представили не только собственно гравюры (почти 60 работ), но и, рядом с оттисками, печатные доски, а также фото- и карандашные эскизы к ним. Таким образом, перед внимательным зрителем постарались раскрыть сам процесс создания печатной графики, ход мысли художника. Другой частью оригинально оформленной экспозиции стали, например, зеркала - один из инструментов мастера-гравера, который вырезает для будущего изображения его «зеркальную» печатную форму. Впервые перед зрителем предстали письма, адресованные художнику, отдельные фотографии, а также неизвестные широкой публике его экслибрисы, написанная маслом картина «Осень в деревне», многое другое.

Валентин Васильев. «Осень в деревне»

По окончании встречи Людмила Васюрина передала в дар «Михайловскому» ряд работ Валентина Васильева, а Наталья Шершнева - двадцать графических работ и две книги, проиллюстрированные его учеником и верным последователем Александром Шершневым.

Напомним, что работы Валентина Васильева в составе передвижных выставок Пушкинского Заповедника часто становились своего рода визитной карточкой музея и русского советского искусства в целом. Только в последние несколько лет произведения мастера не раз экспонировали в Псковской области - на разных площадках в областном центре, в Пушкинских Горах, в Бежаницах (2017 год), в Опочке и в Великих Луках (обе выставки - в 2016 году), а также в России и за рубежом (Белоруссия, Испания, Дания). В нынешнем юбилейном году гравюры с видами Пушкиногорья планируют показать в пушкинском музее в селе Берново - «у тверских Вульфов», а также в Елгаве (Латвийская Республика) и в Кишиневе (Республика Молдова).

Планируется, что развернутая в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), выставка к 80-летию со дня рождения Валентина Васильева будет работать до конца июня.