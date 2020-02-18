В Псковской области объявлен поэтический конкурс, посвященный памяти 6-й роты

С 1 марта Псковское региональное отделение Союза писателей России начинает прием заявок на участие на участие во всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Как сообщает Псковский литературный портал, конкурс проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», реализуемого с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.