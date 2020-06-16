Культура

Александр Котов допустил возможность изменения охранных зон псковских памятников

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов (фракция «Единой России») допустил возможность изменения других охранных зон псковских памятников истории, помимо охранной зоны церкви Жен-Мироносиц. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 16 июня на 47-й сессии регионального парламента при обсуждении нового проекта охранной зоны для церкви Жен-Мироносиц спикер выступил с заявлением по этой теме.

Александр Котов прокомментировал слова одного из оппонентов о том, что депутаты областного Собрания впервые допустили отмену утвержденного ими постановления зон охраны. «Мы по-другому поступить не можем», - пояснил он. Федеральное законодательство не позволяет вносить коррективы в существующие документы, а позволяет принять только новые зоны охраны.

Территория у стадиона «Электрон» десятки лет находится в запущенном состоянии и, по словам Александра Котова, никто не имел возможности вкладывать в ее развитие ни ограниченные денежные средства регионального бюджета, ни тем более федерального. «Впервые появилась возможность красивейшую территорию нашего города облагородить и реализовать проекты, отвечающие современным требованиям. Нельзя стоять на месте, надо учитывать изменения», - сказал он.

Для примера Александр Котов привел зоны охраны Псковского кремля. Большую часть занимает зона охраны природного ландшафта, где существуют «самые жесткие запреты, и вообще ничего нельзя делать, можно только прогуливаться». В то же время на территории Финского парка осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность. Спикер регионального парламента отметил, что не хочет винить предпринимателей в незаконности работы. В парке были велопрокат, детские игры, торговля мороженым, продажа кофе и минеральной воды. Теперь ничего этого нет, в существующих условиях людям заняться нечем, даже в туалет сходить негде, приходиться подниматься на улицу Воровского.

Александр Котов обратил внимание первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и и. о. председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика на судебные процессы, которые долго продолжались и ничем не закончились: остался велопрокат, стоит забор, где можно организовать отличную смотровую площадку, и до сих пор комитет по управлению федеральным имуществом ничего сделать не может. «Вот так мы делаем зоны охраны, которые все хорошо знают, но в реальности это не работает», - добавил Александр Котов.

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Он подчеркнул, что очень ревностно относится к охране объектов старины. Предложенный проект носит обоснованные и прагматические коррективы. По мнению Александра Котова, визуальные связи существуют лишь в теории, на высотных отметках на карте, и никакой смысловой нагрузки не несут. Он попросил администрацию Псковской области вернуться к проекту зон охраны зон Псковского кремля и найти хорошее решение, которое пойдет на пользу туристам и предпринимателям.