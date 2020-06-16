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Культура

Александр Котов допустил возможность изменения охранных зон псковских памятников

16.06.2020 13:42|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов (фракция «Единой России») допустил возможность изменения других охранных зон псковских памятников истории, помимо охранной зоны церкви Жен-Мироносиц. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 16 июня на 47-й сессии регионального парламента при обсуждении нового проекта охранной зоны для церкви Жен-Мироносиц спикер выступил с заявлением по этой теме.

Александр Котов прокомментировал слова одного из оппонентов о том, что депутаты областного Собрания впервые допустили отмену утвержденного ими постановления зон охраны. «Мы по-другому поступить не можем», - пояснил он. Федеральное законодательство не позволяет вносить коррективы в существующие документы, а позволяет принять только новые зоны охраны. 

Территория у стадиона «Электрон» десятки лет находится в запущенном состоянии и, по словам Александра Котова, никто не имел возможности вкладывать в ее развитие ни ограниченные денежные средства регионального бюджета, ни тем более федерального. «Впервые появилась возможность красивейшую территорию нашего города облагородить и реализовать проекты, отвечающие современным требованиям. Нельзя стоять на месте, надо учитывать изменения», - сказал он.

Для примера Александр Котов привел зоны охраны Псковского кремля. Большую часть занимает зона охраны природного ландшафта, где существуют «самые жесткие запреты, и вообще ничего нельзя делать, можно только прогуливаться». В то же время на территории Финского парка осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность. Спикер регионального парламента отметил, что не хочет винить предпринимателей в незаконности работы. В парке были велопрокат, детские игры, торговля мороженым, продажа кофе и минеральной воды. Теперь ничего этого нет, в существующих условиях людям заняться нечем, даже в туалет сходить негде, приходиться подниматься на улицу Воровского. 

Александр Котов обратил внимание первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и и. о. председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика на судебные процессы, которые долго продолжались и ничем не закончились: остался велопрокат, стоит забор, где можно организовать отличную смотровую площадку, и до сих пор комитет по управлению федеральным имуществом ничего сделать не может. «Вот так мы делаем зоны охраны, которые все хорошо знают, но в реальности это не работает», - добавил Александр Котов.

 
Он подчеркнул, что очень ревностно относится к охране объектов старины. Предложенный проект носит обоснованные и прагматические коррективы. По мнению Александра Котова, визуальные связи существуют лишь в теории, на высотных отметках на карте, и никакой смысловой нагрузки не несут.  Он попросил администрацию Псковской области вернуться к проекту зон охраны зон Псковского кремля и найти хорошее решение, которое пойдет на пользу туристам и предпринимателям.
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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