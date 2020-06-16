Культура

Новые охранные зоны утверждены для церкви Жен-Мироносиц в Пскове

Новые охранные зоны утверждены для церкви Жен-Мироносиц в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 16 июня на сессии Псковского областного Собрания большинством голосов (за – 30, против - 1).

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон». На территории, входящей в охранную зону, планируется к реализации проект исторического парка «Россия – Моя история». Речь идет о строительстве гуманитарного центра, крытого легкоатлетического манежа, благоустройстве и разбивке ландшафтного парка.

По словам и. о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, предыдущий проект был разработан в 2014 году. При проектировании на территории кладбища находился выявленный объект – колокольня надвратная. Возникала правовая необходимость в проект внести корректировки, привести его в соответствие с действующим нормативным актом. При изучении рельефа местности, видовых характеристик, видовых коридоров (вид на Троицкий собор, вид на церковь Жен-Мироносиц с моста Александра Невского) самым важным моментом было учесть возможные проекты. Никакого негативного воздействия на видовые коридоры оказано не будет, заверил депутатов Вадим Нэдик.

Высотные параметры в старой охранной зоне установлены от 6 до 23 метров. Сейчас в новом проекте параметры сохранены, кроме одного участка, где предполагается строить до 36 метров. В планах использования территории такой высоты не требуется, уточнил Вадим Нэдик.