Культура

Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Псковская книга - 2019»

Открыт прием заявок на участие в XXIV областном конкурсе «Псковская книга – 2019», который проводит Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке комитета по культуре Псковской области и Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Псковская область была первой, кто организовал подобный конкурс. Номинации конкурса с разных сторон показывают псковскую книгу, раскрывают творческий потенциал псковских авторов, писателей, поэтов, а также полиграфическое мастерство псковских издательств.

Положение о конкурсе на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2019», условия конкурса, состав жюри на сайте ПОУНБ.

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные на территории области типографии, издательства, издающие организации различных форм собственности; авторы.

Издательская продукция и сопроводительная заявка участника конкурса предоставляются в Псковскую областную универсальную научную библиотеку (Псков, ул. Профсоюзная, 2, отдел краеведческой литературы, 1 этаж, каб. 101) до 1 августа 2020 года.

Номинации конкурса: