Стала известна программа мероприятий Псковского молодёжного центра на июнь

Стала известна программа мероприятий Псковского городского молодёжного центра на июнь, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.
Афиша: Молодёжный центр Пскова
Псковичей ждут следующие события:
6 июня - Псковский велопарад, 11:00-16:00 (улица Кузнецкая, 2б);
7 июня - краеведческая пробежка вокруг Псковского крома, 15:00 (Власьевская башня);
12 июня - акция «Российский триколор» ко Дню России, 14:00 (площадь Ленина);
13 июня - лекция «Духовные искания Александра Пушкина», (площадь Ленина, 3);
27 июня - фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». День молодёжи России, 12:00-20:00 (скейт-парк сквера имени А. Невского);
27 июня - фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», 12:00-20:00 (Псковский кремль).
На некоторые из мероприятий требуется предварительная запись.