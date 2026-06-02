 
Культура

В псковской библиотеке открыли цикл мероприятий, посвящённых дню рождению Пушкина

0

30 мая в библиотеке имени И.И. Василёва прошло культурно-просветительское мероприятие «У России Пушкин есть». Оно открыло цикл мероприятий, посвященных дню рождения Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: библиотека имени И.И. Василёва

Псковский поэт и писатель, член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов Валерий Мухин представил свой авторский цикл стихотворений «Моя Пушкиниана». В этих стихах он интерпретирует творчество Пушкина через призму современной русской литературы.

Музыкант, автор-исполнитель, заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман добавил в программу встречу с музыкой на стихи местных поэтов: Золотцева, Мухина, Лаврецовой и Панченко.

 

Как рассказали в библиотеке, гости мероприятия смогли насладиться не только классикой Пушкина, но и стихами современных псковских авторов. Это помогло создать диалог между разными эпохами и стилями.

Также с 3 июня библиотека приглашает принять участие в буккроссинге «И в каждой строчке Пушкин...» и выбрать для себя книгу Александра Пушкина или книгу о нем.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026