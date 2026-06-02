В псковской библиотеке открыли цикл мероприятий, посвящённых дню рождению Пушкина

30 мая в библиотеке имени И.И. Василёва прошло культурно-просветительское мероприятие «У России Пушкин есть». Оно открыло цикл мероприятий, посвященных дню рождения Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Псковский поэт и писатель, член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов Валерий Мухин представил свой авторский цикл стихотворений «Моя Пушкиниана». В этих стихах он интерпретирует творчество Пушкина через призму современной русской литературы.

Музыкант, автор-исполнитель, заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман добавил в программу встречу с музыкой на стихи местных поэтов: Золотцева, Мухина, Лаврецовой и Панченко.

Как рассказали в библиотеке, гости мероприятия смогли насладиться не только классикой Пушкина, но и стихами современных псковских авторов. Это помогло создать диалог между разными эпохами и стилями.

Также с 3 июня библиотека приглашает принять участие в буккроссинге «И в каждой строчке Пушкин...» и выбрать для себя книгу Александра Пушкина или книгу о нем.