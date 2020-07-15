Культура

Создана петиция по сбору средств на реставрацию Анастасиевской часовни

На сайте Change.org создана петиция - всех желающих приглашают поучаствовать в сборе средств, необходимых для реставрационных работ в Анастасиевской часовне Пскова.

Авторы петиции сообщают, что Изборско-Псковский музей-заповедник заключил договор на разработку проекта научной реставрации настенных росписей часовни, выполненных по эскизам Н. К. Рериха. Его общая стоимость составляет 634 000 рублей.

Подрядчиком работ стало АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (Москва). Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих выступает плательщиком по договору.

«Половину нужной суммы мы с вами уже собрали, но в ближайшее время Фонду предстоит собрать оставшуюся сумму - еще 300 000 рублей», - говорится в петиции.

В обращении уточняется, что при разработке проекта реставраторам предстоит провести исследования химического состава красочного слоя настенных росписей, дать оценку их состояния, разработать методику укрепления и реставрации бесценных фресок памятника.

«Это только подготовительные работы. Они дадут возможность приступить к самому важному этапу - противоаварийному укреплению живописи. В 2013 году такие работы оценивались в два миллиона рублей. Создание проекта даст возможность уточнить количество требуемых средств», - заявляют авторы петиции.