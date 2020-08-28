Культура

Александр Голышев: Не надо думать, что мы хапуги

«Не надо думать, что мы хапуги и хотим обогатиться за счет посетителей», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев, комментируя точку зрения радиослушателя о высоких ценах в музейных объектах.

«Не надо думать, что мы хапуги и хотим обогатиться. Деньги, которые идут на музей, весьма скромные. Все требует средств, в том числе содержание музейных объектов. У нас большая часть расходов идет на охранные мероприятия, содержание охраны. На электрообеспечение идут просто фантастические деньги, которые мы с трудом зарабатываем», - пояснил гость студии.

«На машины и какие-то прогулки не уходит ни копейки. Все идет в копилку нашего музея», - заверил Голышев.