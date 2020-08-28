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Культура

«Двое на одного» с Александром Голышевым. ВИДЕО

28.08.2020 14:38|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 28 августа, гостем очередного выпуска программы «Двое на одного» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Как музей пережил коронавирусную эпоху, насколько он пострадал от ограничительных мер? Каковы дальнейшие планы музея? Каким в принципе должен быть современный музей? Зачем Пскову мост в районе «нижних решеток» Кремля? Как отреставрированные исторические памятники нужно использовать в повседневной жизни? И почему экскурсовод «без бумажки» - не экскурсовод? Об этом и многом другом - в сегодняшнем выпуске.

Вели эфир Константин Калиниченко и Юрий Стрекаловский. 

 

 

Теги: #Двое на одного
Источник: Псковская Лента Новостей
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