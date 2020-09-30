Культура

«Цыганы» откроют гастроли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера в Михайловском

Сегодня, 30 сентября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открываются гастроли петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата госпремии РФ Владимира Рецептера.

Напомним, изначально гастроли планировалось открыть постановкой по комедии Шекспира «Укрощение строптивой», однако в связи с болезнью одного из артистов решено внести изменения в афишу. Таким образом, сегодня зритель увидит спектакль по поэме Пушкина «Цыганы». Эту работу режиссера Дениса Волкова и Владимира Рецептера, выступающего в данном случае в роли автора сценической редакции и постановки, готовили к первому показу в Санкт-Петербурге 27 сентября. Однако премьера не состоялась из-за действующих ограничений по коронавирусу.

Полную гастрольную афишу «Пушкинской школы» на период с 30 сентября до 8 октября можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».