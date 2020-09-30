Культура

Псковичей приглашают на «День Скобаря»

Псковичей приглашают на «День Скобаря» 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

VII Фестиваль ремесленной культуры «День Скобаря» в этом году проводится не только в виртуальном формате, но и в реальном. 3 октября мастера Псковского кузнечного двора приглашают на интерактивную программу к себе в одну из кузниц, где познакомят с искусством ковки по металлу, покажут мастер-классы, предложат сувениры ручной работы.

Все желающие посетить мероприятие собираются в 11.30 у Дома ремесел (ул. Некрасова, 8), откуда и проследуют до места проведения праздника. Специалисты Центра народного творчества расскажут гостям об истории фестиваля, о традициях кузнечного мастерства и познакомят с мастерами.

Предварительная запись возможна по телефону 62-23-34.