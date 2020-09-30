Культура

Георгий Василевич: Театр - искусство прилюдное

Нынешние выступления театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» очень важны и для актеров, и для зрителей. Об этом на пресс-конференции перед первым спектаклем из гастрольной афиши коллектива, создателем и руководителем которого является Владимир Рецептер, рассказал директор музея Георгий Василевич.

«Театр - искусство прилюдное, - подчеркнул Георгий Николаевич. - Как бы хорошо ни был снят спектакль, он проигрывает живому действу. Театральное искусство умирает без непосредственного общения зрителя с драматургом и актерами».

В ходе пресс-конференции также были затронуты вопросы о сценической, театральной природе пушкинских поэм «Цыганы», «Полтава» и «Анджело», содержащих внутри себя, как подчеркнул режиссер и педагог Владимир Рецептер, «драматические сцены и драматические роли». Шла речь и о книге, над которой сейчас работает мэтр - она будет являть собой учебник, по которому актер сможет воспитать себя сам.

Напомним, что в нынешнюю гастрольную афишу «Пушкинской школы» вошло восемь названий - спектакли по произведениям Пушкина и других русских классиков, а также Шекспира. Полную гастрольную афишу театра Владимира Рецептера можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В музее также напоминают, что иногородние зрители могут забронировать место в зале на тот или иной спектакль по телефону 8 (81146) 2-18-15 в рабочее для сотрудников «Михайловского» время: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 со среды до воскресенья.