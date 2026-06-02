Псковичи смогут получить пригласительные на концерт оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема

Псковичи смогут получить пригласительные билеты на концерт оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема, который состоится 7 июня в 18:00 в Зелёном театре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Билеты можно получить 3 июня в кассе БКЗ Филармонии в порядке живой очереди. В одни руки выдаются 2 билета.
Касса Псковской областной филармонии перешла на летний режим работы:
- Среда–пятница: с 13:00 до 20:00
- Суббота–воскресенье: с 13:00 до 19:00
- Понедельник и вторник — выходные дни
- Технический перерыв: с 15:00 до 16:00
Фестиваль пушкинской поэзии проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».