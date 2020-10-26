Культура

Дедовичский прокурор борется за сохранение усадьбы «Княжьи Горки»

Прокуратура Дедовичского района борется за сохранение усадьбы «Княжьи Горки» и церкви Ильи Пророка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В ходе проверки установлено, что межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях не принимает необходимые меры по надлежащему содержанию объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Дедовичского района, - усадьбы «Княжьи Горки» и церковь Ильи Пророка.

В этой связи исполняющая обязанности прокурора Дедовичского района Надежда Новик направила в суд административное исковое заявление с требованием принять необходимые меры по сохранению объектов культурного наследия.