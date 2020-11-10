Культура

Молебен пройдет в часовне святой Анастасии в Пскове 11 ноября

11 ноября рядом с часовней святой Анастасии (Псков, Ольгинская набережная, 5б) пройдет молебен, который отслужит настоятель Храма Успения Божией Матери с Пароменья протоиерей Алексей Воронюк.

11 или 12 ноября по н. ст. (29 или 30 октября по ст. ст.) день памяти Святой Преподобномученицы Анастасии Римляныни. В честь этой святой была освящена Анастасиевская часовня в Пскове. Это памятник архитектуры, созданный в начале XX века двумя выдающимися деятелями: архитектором А. Щусевым и художником Н. Рерихом. Часовня построена в 1911 году по проекту Щусева одновременно с Ольгинским мостом.

В ходе богослужения будут соблюдены все требования, рекомендованные Роспотребнадзором в связи с недопущением распространения пандемии COVID-19.