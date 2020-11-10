Культура

Зинаида Иванова: Открытие музучилища в 60-годы стало легендой псковской культуры

Директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова поздравила коллектив с 60-летием образования в регионе музыкального училища.

«Уважаемые коллеги, преподаватели и сотрудники, студенты музыкального отделения колледжа искусств, уважаемые ветераны педагогического труда и выпускники прошлых лет, все, кому дороги музыкальное искусство, культура! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем Псковского областного музыкального училища! Его роль среди образовательных учреждений Пскова всегда была уникальной. Именно оно давало возможность юному музыкальному таланту вырасти, развиться, получить профессию музыканта – исполнителя, педагога, а также обрести основу для дальнейшего образования в музыкальных вузах страны»», - говорится в поздравлении.

По словам Зинаиды Ивановой, открытие музыкального училища в 60-е годы стало легендой псковской культуры, и связана она с именем Анны Медведевой, в то время возглавлявшей областное управление культуры, приказом которого и было создано областное музыкальное училище.

«Анна Ивановна взялась активно воплощать свою идею в жизнь, отправилась на выпускные экзамены в Ленинградскую консерваторию и пригласила на работу во вновь открывающееся училище молодых выпускников. Добивалась предоставления им жилья, приобретала дорогие музыкальные инструменты, строила учебный корпус. И уже осенью того же 60-го года в училище начались занятия», - отметила директор колледжа искусств.

Выпускники первых лет открывали в районах области музыкальные школы, становясь не только преподавателями и концертмейстерами, но и молодыми директорами. Лучшие из лучших после окончания музыкального училища, получив высшее музыкальное образование, возвращались в Псков уже в роли преподавателей родного училища вырастали в завучей и директоров. С именами лучших преподавателей музыкального училища непосредственно связаны уникальный ансамбль гусляров (ныне ансамбль русской музыки «Псков»), Псковский областной (сегодня – Губернаторский) симфонический оркестр, десятки профессиональных коллективов, Псковское отделение Союза композиторов России, сформированное исключительно преподавателями училища.

По инициативе педагогов-музыкантов в культурной афише области появились Международный фестиваль-конкурс имени Бориса Трояновского, Псковский открытый конкурс юных исполнителей и фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

«Идет уже второе десятилетие, как музыкальное училище вошло в состав Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Музыкальное отделение колледжа сохранило все направления подготовки и объем по классическим специальностям и специализациям музыкального училища. Открылась новая специальность – музыкальное искусство эстрады. Колледж искусств – это современный центр непрерывного образования - музыкальная школа, в которой учатся не только псковичи, но и особо одаренные юные музыканты районных школ, среднее профессиональное образование, самые разнообразные формы непрерывного образования преподавателей школ искусств области. Благодаря участию колледжа в нацпроектах "Культура" и "Образование", вниманию администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова, постепенно начинает улучшаться состояние инструментария, модернизироваться материально-техническая база. Мы с уверенностью смотрим в будущее», - подчеркнула Зинаида Иванова.