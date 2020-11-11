Культура

Фонд блогера Варламова собрал 300 тысяч рублей на реставрацию Анастасиевской часовни

Фонд сохранения исторического наследия блогера Ильи Варламова «Внимание» собрал 300 тысяч рублей на реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте фонда.

«Мы собрали 300 тысяч рублей на проект реставрации фресок Анастасиевской часовни в Пскове! Спасибо всем, кто жертвовал деньги на сохранение росписей, созданных по эскизам Рериха, - говорится в сообщении. - Специалисты уже начали разрабатывать проектную документацию. Она позволит в ближайшие годы провести научную реставрацию фресок».

Напомним, часовня святой Анастасии - памятник архитектуры, созданный в начале XX века двумя выдающимися деятелями: архитектором А.Щусевым и художником Н.Рерихом.

Часовня построена в 1911 году по проекту Щусева одновременно с Ольгинским мостом. С 1710 года на этом месте стояла другая одноимённая часовня. Но из-за строительства моста и желания поднять часовню на более высокий уровень, прежнюю постройку заключили в каменную надстройку, засыпали землёй до уровня моста и, как на фундамент, на нее поставили новую часовню.

Ольгинский мост трижды взрывали во время Гражданской и Великой Отечественной войны. В 1969 году старый мост решили разобрать и возвести новый. Анастасиевская часовня мешала строителям и была под угрозой сноса. Её спасли псковские энтузиасты: распилили, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола.

В 1913 году интерьер часовни был расписан известным иконописцем-реставратором Г.О.Чириковым по эскизам Н.К.Рериха. Росписи были повреждены при переносе часовни в 1969-1970-х годах, и в последующие годы не получали должного ухода и реставрации. В случае, если росписи не будут отреставрированы, есть риск их полной утраты в ближайшие годы.

Сейчас часовня находится в ведении Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника. Более 20 лет Минкульт отказывается выделять средства на реставрацию часовни. Памятник находится на грани разрушения.

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих ранее начал сбор пожертвований на сохранение часовни. Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи. Также местные власти выразили готовность помочь провести государственную историко-культурную экспертизу, археологические и геологические работы, обустройство электросетей и благоустройство территории. В случае, если в бюджете не найдут средств на эти работы, Фонд имени Е.И.Рерих продолжит сбор и на эти задачи.

Первым делом нужно оплатить составление проекта реставрации. Создание проекта по живописи позволит выяснить, в какой технике были сделаны росписи, разработать методику противоаварийного укрепления красочного слоя и реставрации живописи, а также создать актуальные сметы на эти работы.

Ранее сообщалось, что за сохранение Анастасиевской часовни выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.