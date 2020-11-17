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Культура

Что на самом деле построят рядом с Домом детского творчества на Кузнецкой

17.11.2020 14:26|ПсковКомментариев: 2

Отвратительную дезинформацию запустил telegram-канал, который коллеги по площадке называют не иначе как «фабрикой фейков». Не подкачали и на этот раз, сообщив, что власти, якобы, собираются отдать девелоперам территорию на улице Кузнецкой, где стоит Дом детского творчества. Детей выселят, участок с хорошим расположением застроят жилыми домами, прибыль жадными ручонками разложат по карманам. И ведь находятся доверчивые граждане, готовые в такое поверить. Сейчас поделимся лайфхаком, как оградить себя от вливания в уши подобного рода «новостей», покажем, как власти ухитряются своими руками удобрять почву для их бурного роста. И, конечно, расскажем, для чего понадобился участок и что будет с ДДТ.

Итак, на сайте Псковской городской Думы появилось постановление главы города о назначении на 8 декабря публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципалитета. Одним из пунктов предлагается «в границах земельного участка КН 60:27:0020102:241 площадью 5794 кв. м. по адресу: улица Кузнецкая, дом 33 изменить территориальную зону Д2 «зона объектов образовательных организаций» на территориальную зону Ж2 «зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажей)».

Обрадованные авторы telegram-канала бегут гуглить, выясняют, что по этому адресу стоит ДДТ, и вываливают на головы читателей свои фантазии. К вечеру глава города объясняет, зачем она подписала постановление (в идеальном мире делается наоборот, сначала аккуратно готовится почва общественного мнения, и только потом дело доходит до подписи на бумагах, ну так мы не в идеальном мире, а в Пскове). Елена Полонская действует очень осторожно, не забывая несколько раз перевести стрелки на коллег из обеих администраций: «Вопрос о перезонировании участка, который находится возле Дома детского творчества, вынесен на публичные слушания по представлению администрации города Пскова, который Псковская городская Дума обязана вынести на публичные слушания. Речь идет о земле (участок принадлежит области), где располагался аграрный яблоневый сад. Уверена, что перезонирование, по мысли администрации города Пскова, не означает, что там будет жилая застройка. Согласно предоставленным мне документам, там планируется строительство культурно-досугового центра».

Если бы авторы фейка гуглили до конца, они бы открыли публичную кадастровую карту на сайте Росреестра, ввели бы на ней номер из постановления и увидели бы тот самый участок из постановления.

Вот так территории ДДТ (строение с номером 33) и сада выглядят на обычной карте. 

А вот так - на кадастровой. Участки Дома детского творчества и яблоневого сада имеют разные номера. В постановлении номер именно сада. 

В реальности участки еще и отделены друг от друга забором.

Горожане верят в измышления о выбивании почвы из-под детских ног, потому что не раз мы бывали уже обмануты. Самый яркий пример из серии «ожидание/реальность» - набережная реки Великой. Не такая короткая у псковичей память, чтобы забыть, как нам обещали шесть тематических зон: «Аллею дружбы», «Семью», «Мир детства», «Псков водный», «Гармонию», «Историю». В реальности работы растянули на три лета, едва не сковырнули Петровский бастион у Покровской башни и сделали то, что сделали - нормально, но «не ах». Подобных примеров хватит на несколько томов. И все они добавляют свою каплю в чашу недоверия к любому проекту.

Что касается состояния «сада». Да, некоторые псковичи помнят, как в детстве собирали там яблоки еще до того, как те успевали созреть. Сейчас там можно собрать разве что пустые бутылки под сдачу.

Пришлось постараться, чтобы выяснить подробности о новом культурном центре на Кузнецкой. Елена Полонская, прикрывшись совещанием, отказалась сообщать, что имела в виду в своем посте под словами о культурно-досуговом центре. Еще одна капля недоверия: что-то себе придумали, а подробности не рассказывают, значит, хорошего не жди. И в этом еще один секрет успеха фейк-ньюс. Пока официальные СМИ, несущие ответственность перед читателем за каждое слово, тщательно отбирают информацию, разговаривают с теми, кто может ее дополнить, ждут ответов на запросы - «новые медиа» (а скорее, филиал старого доброго агентства информации «Одна бабка сказала») сболтнут очередную чушь и бегут пукать в следующую лужу.

Между тем, проект, хотя бы на бумаге, выглядит достойно. Реализовывать его берется Театрально-концертная дирекция. Из-за ее участия в этом деле «фабрика фейков» в очередной раз сработала в стиле «слышу звон». Выгоды от получения участка приписали худруку драмтеатра Дмитрию Месхиеву, как бы «забыв», что он уже давно не руководит ТКД.

Мы дождались из областного комитета по культуре ответа на запрос, из которого становятся понятны многие детали будущей стройки. Пусть слова о «малоэтажной застройке» на месте сада никого не смущают. В первую очередь, в комитете по культуре напомнили, что зона Ж2 используется еще и для строительства зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев. По нацпроекту «Культура» на улице Кузнецкой построят центр культурного развития для всех возрастов. Предполагается, что начнется стройка с 2022 году, а завершится до конца 2023-го. Соседство с ДДТ «создаст дополнительные возможности для их совместной работы по организации активного и развивающего досуга детей, подростков и молодежи».

Как же будет выглядеть новое здание и каким будет предназначение размещенного в нем культурного центра?

«ЦКР должен совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей), - такую информацию предоставили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре. - В ЦКР предлагается широко использовать современные телекоммуникационные технологии для качественной трансляции спектаклей и музыкальных представлений, технологию виртуального музея для знакомства с произведениями искусства из ведущих музеев страны и мира, другие возможности распространения культурных продуктов в современных аудиовизуальных форматах».

Для этого оборудованием наполнят несколько трансформируемых залов. Хочешь лекцию проводи, хочешь концерт ставь. Будут созданы творческие студии и научные лаборатории. В том числе, предполагается обучение работников культуры современным технологиям.

«ЦКР должен стать местом встречи, общения, открытым пространством для коворкинга и коммуникаций, - предполагают в комитете по культуре. - Расширенная общественная зона при входе в ЦКР со свободным доступом, кафе, возможностью выйти в интернет должна декларировать современные ценности – открытость, мобильность, многообразие форм и жанров, обеспечение равного доступа к культурным ценностям».

Центр строят напротив «Таблетки» в Летнем саду. Ее готовятся реконструировать для переезда туда Театра кукол. В октябре во время представления проектов речь зашла об открытой летней площадке для выступлений рядом с театром. У нового центра тоже появится такая площадка.

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Еще здесь будут выдавать напрокат спортивный инвентарь, откроют точку информации для туристов. Предполагается, что доступ ко всем услугам получат 150 тысяч человек.

Внешний вид центра будет соответствовать типовому проекту Минкульта. Сам этот проект еще не готов, поэтому непонятно, какие затраты повлечет за собой строительство объекта культуры. Известно только, что работы будут финансировать как федеральный, так и региональный бюджеты. 

Во всей этой истории есть еще один интересный вопрос. Публичные слушания ровно по этому же участку и ровно с теми же целями в Пскове уже проходили. Они состоялись в сентябре 2018 года, протокол легко можно найти на сайте гордумы.

Заинтересовали слушания тогда всего шесть человек, включая ведущего, секретаря и докладчицу из градостроительного управления. «Возражений, предложений и замечаний не поступило», - сказано в итоговом документе. Решение было принято положительное. Неизвестно, с какими целями планировали использовать участок в прошлый раз, но интерес к нему был потерян, раз гордума изменения в Правила землепользования и застройки так и не внесла. Было это еще во времена Ивана Цецерского. С тех пор хозяева многих кабинетов сменились, и, когда снова возникла необходимость, вопрос взяли да и пустили по уже пройденному маршруту. В положении о проведении публичных слушаний нет и намека на то, что принятые на них решения имеют срок годности. Несмотря на это, глава города назначает слушания по уже решенному вопросу. Вот это отсутствие преемственности и элементарного представления о том, что происходило в городе совсем недавно, печалит больше всего.

Юлия Магера

Теги: #культура #дети #фейк
Источник: Псковская Лента Новостей
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