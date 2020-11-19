Псковский госархив показал типовой проект постройки дома колхозника 1944 года

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте показал типовой проект постройки жилого дома колхозника, датированный 1944 годом.
Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области
«Жилье предназначалось для одной семьи. Строительство таких домов, как следует из проекта, предполагалось на территории лесных районов Белорусской ССР и средней полосы РСФСР. Площадь жилой части дома составляла 26,25 кв. м. Обратите внимание, строить предлагалось, отступив несколько метров от дороги, оставив место для палисадника», - говорится в сообщении.
«Занимательное чтение, одним словом», - добавили в госархиве.