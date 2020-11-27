Оксана Федорова в день рождения мужа выложила совместное фото и посвятила супругу стихотворение

Уроженка Пскова, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поделилась в Instagram редким кадром. На снимке она запечатлена вместе со своим мужем, офицером ФСБ Андреем Бородиным. Композиция кадра выстроена таким образом, что фигура телеведущей заслоняет лицо супруга.
Постом в соцсети первая красавица Вселенной поздравила мужа с днем рождения. Снимок она сопроводила стихотворением:
Как долго я тебя ждала,
Бессмысленно менялись дни и ночи
Мелькали мимо страны, города,
Душа искала дом свой отчий.
Ты в жизнь мою пришёл внезапно,
Разрушив своды ветхих стен,
Так мягко, нежно, аккуратно
Готовил мне иной удел.
Тебе поверила я смело,
Не зная, что ждёт впереди.
И дом залился детским смехом,
Остались беды позади.
Теперь, когда я понимаю
Исконный смысл мужской любви,
Я к небу руки простираю,
Прошу у Бога: «Помоги
Ему не сбиться с курса,
если упал, вновь полететь.
Прошу, пусть крепнут наши чувства,
Чтоб вместе все преодолеть ,
И в этот праздник, в день рождения
Хочу сказать я не тая:
Благословенна жизнь моя,
Когда тобой любима я!
Судя по всему, автором строк является сама Оксана Федорова, так как поисковые системы не выдают совпадений ни с одним ресурсом.
Андрей Бородин – второй муж Оксаны Федоровой. Пара воспитывает сына Федора (2012) и дочь Елизавету (2013). После брака псковичка взяла фамилию мужа, став по паспорту Бородиной.