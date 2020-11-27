Культура

Оксана Федорова в день рождения мужа выложила совместное фото и посвятила супругу стихотворение

Уроженка Пскова, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поделилась в Instagram редким кадром. На снимке она запечатлена вместе со своим мужем, офицером ФСБ Андреем Бородиным. Композиция кадра выстроена таким образом, что фигура телеведущей заслоняет лицо супруга.

Постом в соцсети первая красавица Вселенной поздравила мужа с днем рождения. Снимок она сопроводила стихотворением:

Как долго я тебя ждала,

Бессмысленно менялись дни и ночи

Мелькали мимо страны, города,

Душа искала дом свой отчий.

Ты в жизнь мою пришёл внезапно,

Разрушив своды ветхих стен,

Так мягко, нежно, аккуратно

Готовил мне иной удел.

Тебе поверила я смело,

Не зная, что ждёт впереди.

И дом залился детским смехом,

Остались беды позади.

Теперь, когда я понимаю

Исконный смысл мужской любви,

Я к небу руки простираю,

Прошу у Бога: «Помоги

Ему не сбиться с курса,

если упал, вновь полететь.

Прошу, пусть крепнут наши чувства,

Чтоб вместе все преодолеть ,

И в этот праздник, в день рождения

Хочу сказать я не тая:

Благословенна жизнь моя,

Когда тобой любима я!

Судя по всему, автором строк является сама Оксана Федорова, так как поисковые системы не выдают совпадений ни с одним ресурсом.

Андрей Бородин – второй муж Оксаны Федоровой. Пара воспитывает сына Федора (2012) и дочь Елизавету (2013). После брака псковичка взяла фамилию мужа, став по паспорту Бородиной.