Стартует ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы»

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» пройдет с 27 апреля по 27 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она посвящена известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне, которые стали голосом эпохи и символом несгибаемого духа советского народа, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Цель акции - дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому страны.
Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном и хореографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях:
- «Мелодии победы» — инструментальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, оркестр);
- «Голос победы» — вокальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, хор);
- «Военный вальс» — хореографические постановки на музыкальные произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль).
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 27 апреля по 27 мая включительно.
По итогам акции эксперты, состоящие из известных деятелей культуры и искусства России, выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 30 июня года на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.