Стартует ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы»

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» пройдет с 27 апреля по 27 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она посвящена известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне, которые стали голосом эпохи и символом несгибаемого духа советского народа, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель акции - дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому страны.

«Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, которые звучали в самые трудные годы и стали символом надежды для миллионов людей. Это песни, которые объединяли фронт и тыл, дарили силы бойцам на передовой и согревали сердца их близких в тылу. В каждом звуке, в каждой песне оживают страницы истории, наполненные мужеством, стойкостью и верой в Победу», - отметила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном и хореографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях:

«Мелодии победы» — инструментальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, оркестр);

«Голос победы» — вокальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, хор);

«Военный вальс» — хореографические постановки на музыкальные произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль).

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 27 апреля по 27 мая включительно.

По итогам акции эксперты, состоящие из известных деятелей культуры и искусства России, выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 30 июня года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.