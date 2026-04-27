«Фестиваль правильного кино» прошел во Дворе Постникова

В рамках «Фестиваля правильного кино» во Дворе Постникова юные ученики смогли посмотреть фильм «Тень каравеллы» (2021) по повести Владислава Крапивина и киносказку «Огонь, вода и медные трубы» (1968), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Проект реализуется с 2022 года, а с 2024 году фестивалю присвоен статус международного и проведен конкурс по 11 номинациям, фильмы оценивали члены международного экспертного совета из России, Казахстана и Республики Беларусь. За весь период проведения фестиваля было показано порядка 221 фильмов, зрителями которых стали более 516 тысяч человек в 77 регионах Российской Федерации.

Результатом предыдущих фестивалей стала популяризация правильных фильмов, их авторов и режиссеров, что дало стимул для дальнейшей работы и продвижения своих картин на зарубежных фестивалях, уточнили в музее.