Культура

Выборский рубеж

Псковский пригород Выбор (основан в 1431 году) с уездом возник на землях «Котелинского обруба»- волости пограничного города Котельно, сгоревшего в пожаре 1428 года. Город входил в систему псковской оборонительной линии укрепленных крепостей на юго-восточном ржевском или литовском рубеже.

К юго-западу от Выбора, в районе слияния реки Милья с рекой Сороть располагался древний погост Крекшино - административный и церковный центр Крекшинской губы с церковью св. Николая Чудотворца. Согласно архивным документам, до конца XVIII века к приходу Крекшинского погоста также относились некоторые селения соседней Козмодемьянской губы Выборского уезда (Копылово, Рогаткино, Марьино, Щербихино, Аполье, Савино, Бабихино, Жуково, Стрелкино). В XIX – нач. XX в. в приходе Крекшинского погоста из бывшей Козмодемьянской губы остались деревни Рогаткино, Щербихино и Марьино. Остальные деревни стали относиться к приходу Крестовоздвиженской церкви в Выборе.

Географически погост Крекшино с ближайшей округой находился как раз на стыке границ Выборского уезда с Вороничским уездом Псковской земли и территорией новгородской Ржевы Пустой.



Схема автора

Граница Крекшинской губы Выборского уезда с Вороничским уездом проходила южнее по реке Сороть, от устья реки Карузы (Карузка) вниз по течению до деревни Глазово. Здесь, у изгиба русла Сороти граница пересекала старую Новгородскую дорогу, которая шла из Воронича через Крекшино, Вишлево, Стрелкино в Выбор и далее на Луцкую дорогу.



Старая Новгородская дорога. Река Сороть в районе границы между Выборским и Вороничским уездами

Рядом проходила внешняя граница Псковской земли с новгородскими землями Ржевой Пустой. Выборский участок внешней псковской границы в этом месте начинался в районе ранее существовавшей деревни Жабкино на реке Сороть, напротив устья Карузы, затем шел вверх по течению Сороти до впадения в нее реки Милья. Далее от левого берега Мильи в районе деревни Свиноморово граница проходила в северо-восточном направлении южнее деревни Кузьмино, пересекала современную трассу Остров-Новоржев южнее деревни Трепехино и шла севернее погоста Ругодив.



Деревня Свиноморово. Вид на Крекшинскую гору

Пригород Выбор по своему географическому положению был выдвинут к самой границе, и стоял «над Ругодивом». Границы Выборского и Вороничского уездов граничили с территорией Оршанского стана Пусторжевской земли, административный центр которого находился в деревне Орша Новоржевской волости Новоржевского района.



Река Милья, «Козий брод» в районе д. Свиноморово

Для понимания происходивших исторических процессов на приграничной территории следует кратко ознакомиться с псковским соседом – Ржевой Пустой.



Дорога вдоль реки Милья в сторону реки Сороть

В XIV-XV веках пограничные с Пусторжевской землей территории усиленно укреплялись псковскими крепостями, среди которых следует назвать Коложе, Опочку, Воронич, Врев, Котельно, Выбор, Дубков, Володимерец. В это же время новгородцы тоже укрепляли свои рубежи вдоль границы с Ржевой Пустой. Строительство оборонительных приграничных крепостей объясняется юрисдикцией Пусторжевской земли в тот период.

Территория Ржевской земли находилась в подчинении Великого Новгорода со второй половины XI века. Как новгородская территория, Ржева упоминается в Уставе о мостех, датированном В.Л. Яниным 1265-67 гг. Позже, в XIV веке, территория Ржевской земли перешла в совместное владение Великого Новгорода и Великого княжества Литовского, с которыми она находилась в даннических отношениях. В XV веке земли Ржевы Пустой входили в состав «Чернокунства» - территории под формальным новгородским суверенитетом, платящей дань Великому княжеству Литовскому. В Списке городов 1432 года великого князя литовского Свидригайло, Ржева упоминается среди принадлежавших ему городов.



Список городов князя Свидригайло (1432 г.)

Новгородцы, понимая, что неуплата Ржевой дани Великому Новгороду приведет к полной утрате контроля над этой территорией, в 1436 году совершили опустошительный набег на Ржевскую землю за отказ выплачивать дань. После разграбления новгородцами, Ржева не смогла полностью оправиться и стала называться Ржевой Пустой. Именно по причине того, что новгородская власть не являлась полноправной хозяйкой в Ржеве Пустой, Псков и Новгород усиливают свои границы с ржевской землей в XIV-XV веках. Свидетельством того, что Ржевская земля в начале XV века находилась в подчинении Великого княжества Литовского является ответный военный поход псковичей в 1406 году на Ржеву и Луки, как на литовские города, после нападения литовского войска на псковскую крепость Коложе.

После присоединения Великого Новгорода к Московскому княжеству в 1478 году, территория Ржевы Пустой отошла в прямое подчинение администрации Великого князя Московского, были изгнаны представители власти литовского князя. Политика Москвы была воспринята Великим княжеством Литовским, как захват территории, находившейся в даннических отношениях и подконтрольной литовскому князю. В 1488—1491 гг. шли дипломатические переговоры об этих землях, по результатам которых договор 1494 года признал территорию Ржевы Пустой за Москвой.

В результате исследований территории Выборской волости, автором были зафиксированы и обследованы места, с которыми местные предания связывают вооруженные столкновения с литовскими войсками или указывают на места передвижения войск. В ряде легенд отмечается наслоение на события средневековья более позднего времени, например Отечественной войны 1812 года.



Окрестности д. Пожито

От поколения к поколению передавались предания о нашествии на деревню Пожито французов в 1812 году. Узнав о приближении французской армии, местные жители сняли с купола стоявшей на холме у озера церкви золотой крест и бросили его на дно озера, чтобы он не стал добычей. Сама же церковь была разрушена французами и больше не восстанавливалась. Говорят, что с тех пор золотой крест так и лежит на дне. Согласно другому преданию, перед нашествием французов местные жители сбросили в озеро все церковные иконы и драгоценную утварь.



Окрестности д. Пожито

По рассказам старожилов, деревянная церковь стояла на месте деревенского погоста у озера. Недалеко от места, где по преданию стояла церковь, расположено урочище Французы (ударная «ы»).

В районе деревни Марьино зафиксирована легенда о передвижении французской армии, солдаты которой при отступлении сбросили в болото трофеи и награбленное. Поскольку военные действия Отечественной войны 1812 года эти места не коснулись, местные предания повествуют о событиях XV- первой пол. XVII веков.



Деревня Копылово

Согласно преданию, в лесу между деревнями Аполье и Копылово произошло кровопролитное сражение русских отрядов с литовцами. Место в лесу, у ручья, где произошло сражение, местные жители называют «Бороня».



Бороня

В результате исследования выяснилось, что топоним имеет прямое отношение к древнерусскому слову «боронь», встречающемуся в «Слове о полку Игореве» и в русских летописях, в значении битвы, обороны и защиты. В старославянском языке слово «боронь» функционировало в таком же значении – битва, бой. По легенде, глубокой ночью на этом месте можно увидеть сцену сражения призраков русских и литовских воинов.

Михаил Семенов

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