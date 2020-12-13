Культура

Фундаменты неизвестных построек нашли в Мирожском монастыре Пскова

Остатки фундаментов неизвестных ранее построек, которые можно видеть на древних иконах с изображением Пскова, обнаружили археологи в Мирожском монастыре, у стен Спасо-Преображенского собора XII века. Кроме того, в результате исследований открылась неожиданная история древнейшего в городе монастырского кладбища, сообщает ГТРК «Псков».

Из находок - женские украшения, подвески, серьги, нательные кресты. На одной из погребенных - статусное очелье, из дорогой парчовой ткани.

«Это погребение периода вечевой республики, конца ее, а, может, даже и начала московского периода. Состав могильника после исследования антропологов даст нам может быть даже неожиданные какие-то результаты», - уточнила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Закурина.

Княгинь хоронили напротив Кремля, в Иоанновском монастыре, тоже XII века, об этом сообщают летописи. Об истории захоронений в Мироже информации нет.

Археологи выяснили, что погребения монахов находятся в другой стороне кладбища. Типичной и пока неразгаданной особенностью стало наличие тяжелых подков на сапогах погребенных. «По одной из версий, это своего рода вериги, дополнительный груз, добровольное испытание при прохождении земного пути», - рассказывают в сюжете.

Цель исследований - открыть площадку для инженерного решения проблемы, чтобы собор, известный всему миру своими фресками домонгольского периода, не затоплялся во время паводков.