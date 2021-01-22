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Культура

Патрушев передал митрополиту Тихону похищенные в годы войны иконы

22.01.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 22 января, Псково-Печерский монастырь получил от Совета безопасности России иконы, похищенные фашистско-немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Псково-Печерский монастырь, ВКонтакте

Серию из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в русском православии в определенный месяц, передал митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону в Москве секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Иконы расписаны красками на основе яичной темперы на дереве и левкасе (грунте, состоящем из мела или алебастра и клеевых слоев), пишет «Интерфакс».

Иконы были написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети XVIII века. Киоты, служащие для сохранения икон, сделали из карельской березы современные российские мастера. В годы войны святыни вывезли из Псковской епархии на территорию Германии. Их обнаружили в частной коллекции за рубежом.

В ходе церемонии Николай Патрушев отметил, что ранее митрополит Тихон обратился в Совет безопасности России по поводу этих утраченных святынь. «Был проведен целый комплекс мероприятий, и в результате эти иконы, похищенные и вывезенные фашистами в годы Великой Отечественной войны, возвращены», - добавил он.

Теги: #культура #Псково-Печерский монастырь #иконы
Источник: Псковская Лента Новостей
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