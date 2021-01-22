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Культура

Некрополь псковских Татищевых в Псково-Печерском монастыре

24.01.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Пещерный некрополь Псково-Печерского монастыря стал местом упокоения псковских служилых дворян из знатного рода Татищевых, владевших поместьями и вотчинами в Крекшинской и Козмодемьянской губах Выборского уезда Псковской земли.

 

Поскольку биографические сведения по псковским Татищевым оказались весьма фрагментарными и разрозненными, был ценен каждый документ и источник с их упоминанием.

Интересный материал был обнаружен в исследовании И. И. Плешановой, опубликовавшей тексты и описание керамид из некрополя Псково-Печерского монастыря. В описании монастырского некрополя были обнаружены керамиды, имеющие отношение к интересующим меня Татищевым — землевладельцам Выборского уезда, среди которых: воины — участники сражений Ливонской и Русско-Польской войн, воеводы и стольник при царском дворе. Биография каждого представителя рода Татищевых — это история России в лицах.

Из 17 выявленных захоронений представителей нескольких ветвей рода Татищевых, 11 погребений принадлежат землевладельцам Крекшинской и Козмодемьянской губы Выборского уезда и их близким родственникам. По текстам надгробных плит были установлены конечные даты жизни погребенных, имена ближних родственников и дальнейшая судьба псковских помещиков Татищевых, некоторые из них на склоне лет приняли монашеский постриг.

Псково-Печерский монастырь. Миниатюра XVII в. Из собрания С. В. Чехонина, ГРМ

Среди погребений представителей знатного аристократического рода, в пещерах монастыря имеются захоронения первых известных по писцовым книгам 1585-1587 г. владельцев поместий в Крекшинской и Козмодемьянской губах Выборского уезда - Ивана Ивановича Татищева (? -7.10.1591) и Афанасия Ивановича Татищева (? - 2.03.1604). «Афонасей да Иван Ивановы дети Татищева» входили в опричный двор царя Ивана Грозного. Участвовали в зимней кампании Ливонской войны 1572-1573 г. и во взятии Пайды.

Надгробие И. И. Татищева

Согласно разрядной книге 1475-1605 гг., Иван Иванович Татищев в 1582 – 1584 годах значится воеводой, осадным головой, головой в стратегически важном Изборске, расположенном на Ливонской границе.

Из писцовых книг 1585-1587 гг. известно, что Иван Иванович Татищев владел в Крекшинской губе сельцом Вешлево (современная деревня Вишлево Выборской волости): «За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Татищева селце Вешлево, да 12 деревень, да 31 пустошь, да 13 селищъ, да 3 деревни, да селище въ пашню припущено, сошного письма в живущем пол-пол-трети сохи и 4 чети с осминою пашни, а в пусте четь и пол-пол-чети и пол-пол-пол-трети сохи и 1 четь с полуосьминою перелогу».

Ивану Ивановичу Татищеву также принадлежали землевладения в Козмодемьянской губе Выборского уезда. «За Иваном за Ивановым сыном Татищевым деревня, что было сельцо Офромеево, всего 2 деревни, да 10 пустошей, да 2 селища, да деревня в пашню припущена, в живущем 4 чети с осьминою пашни, а в пусте сошного письма пол-пол-пол-трети и пол-пол-пол-чети сохи и 1 четверть перелогу». Указанная деревня отмечена на картах, как деревня Вахромеево Воронцовской волости Островского района.

Согласно Разрядным книгам, в период русско-шведской войны 1590-1595 гг. Афанасий Иванович Татищев по указу царя Федора Ивановича в 1593 году был направлен вторым воеводой в Ивангород.

Существующая в настоящее время деревня Стрелкино Выборской волости Новоржевского района, расположенная на берегу реки Милья, у подножия горы Поклонница, по данным писцовых книг принадлежала Афанасию Ивановичу Татищеву.

Надгробие А. И. Татищева

В писцовых книгах деревня записана под названием Стрелниково: «За Офонасьемъ за Ивановымъ сыномъ Татищева дрв. Стрелниково на речке на Милье, всего 2 деревни, до 9 пустошей, да 7 селищ, да деревня в пашню припущена, в живущем 8 чети без полуосьмины пашни, а в пусте сошного писма пол-пол-пол-трети и пол-пол-пол-чети сохи и 4 чети бес полуосьмины перелогу».

Деревня Стрелкино Выборской волости Новоржевского района

Афанасий Иванович Татищев также владел землями в Крекшинской губе. «За Офонасьем за Ивановичем сыном Татищева дрв, что было сельцо Котово, на речке на Милье, да 9 пустошей, да 26 селищ, да 2 пустоши в пашню припущены, в живущем 6 чети с осьминою пашни, а впусте сошного письма пол-пол-трети и пол-пол-пол чети сохи и 4 чети бес полуосьмины перелогу».

Опубликованные И. И. Плешановой тексты надписей на надгробных керамидах некрополя Псково-Печерского монастыря позволили определить дальнейшие вехи жизни А. И. и И. И. Татищевых. Иван Иванович Татищев принял схиму с именем Иосиф, скончался 7 октября 1591 года, погребен в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря. Афанасий Иванович Татищев стал иноком монастыря, приняв постриг с именем Александр, скончался 2 марта 1604 года и погребен в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря.

Надгробие А. А. Татищева

В некрополе монастыря находятся погребения детей А. И. Татищева – сына Авксентия Афанасьевича Татищева, скончавшегося 17 ноября 1605 года, дочери – девицы Дарьи, скончавшейся 26 ноября 1605, вскоре после брата.

Вероятно, Авксентий Афанасьевич Татищев мог быть псковским помещиком и землевладельцем в Выборском уезде. Кроме керамиды, других документов и сведений по А. А. Татищеву не обнаружено.

Текст надгробия Дарьи Татищевой

В пещерах монастыря погребена и жена А. И. Татищева - Пелагея, в иночестве Прасковья (? – 28.11.1638).

Текст надгробия Прасковьи Татищевой

Поместья А. И. Татищева перешли к Алексею Григорьевичу Татищеву (3 четверть XVI в. -1641) – племяннику А. И. Татищева, также погребенному в некрополе Псково-Печерского монастыря.

«Псковский сын боярский» Алексей Григорьевич Татищев в 1615-1633 г. служил по Пскову во дворовых. В 1617 году, на завершающем этапе русско-польской войны, по указу царя Михаила Федоровича он участвует в съезде по обсуждению условий перемирия между Псковом и представителем польско-литовской администрации в Ливонии, ротмистром Нейгаузена Станиславом Рогозинским. Однако в тексте договора 10 марта 1617 года о перемирии с польско-литовской администрацией Дерпта и Нейгаузена отсутствует упоминание о А. Г. Татищеве среди представителей русской делегации, подписавших документ. Следует предположить, что А. Г. Татищев выполнял дипломатические поручения в обсуждениях условий перемирия, предваряя заключение договора 1617 года.

Проведение приграничных съездов на нейтральной территории для обсуждения условий мира и решения спорных моментов относилось к дипломатической традиции. Сами же мирные договоры заключались в оговоренных сторонами местах. Перемирие 1617 года, заключенное накануне Деулинского мирного договора, способствовало урегулированию спорных вопросов, налаживанию торговых отношений и установлению мира на всем протяжении западной границы Псковской земли.

В 1638 году А. Г. Татищев поставил подпись на челобитной царю Михаилу Федоровичу против произвола гдовского, опочецкого, островского и изборского воевод.

Надгробие А. Г. Татищева

В Крекшинской губе ему принадлежало «сельцо Вешлево с припускными деревнями Федотово, Андреево и Пестово (Петрово?), пашни 10 четв., перелогу и лесом поросло 32 четв., сена 40 копен, лесу пашенного 20 десятин».

Алексей Гргорьевич Татищев скончался 23 марта 1641 года. Надпись на керамиде сообщает, что А. Г. Татищев принял схиму с именем Антоний.

Поместья Алексея Григорьевича Татищева в Крекшинской и Козмодемьянской губах остались за его сыновьями Петром Алексеевичем (1624 г. – 11.03.1674) и Яковом Алексеевичем (1628 – 2.06.1679) – псковскими служилыми дворянами, участниками русско-польской войны 1654-1667 г.

Надгробие П. А. Татищева

Петр Алексеевич Татищев в 1650 году числился во дворовых по Пскову, на службе в Новгороде, в полку кн. И. Н. Хованского. В 1654 г. за победу под Алыстом (совр. - Алуксне) «дана ему придача к окладу 100 четв., да пушных пара соболей 5 р.». В 1656 г. находился на службе в Глубоком под Брестом и в Верховичах, в полку кн. С. А. Урусова. В 1660 г. служил в полку кн. П. А. Долгорукова. В 1666 г. - на службе сторожеставцем и дозорщиком под Динабургом (совр. - Даугавпилс), в полку кн. И. А. Хованского.

Петру Алексеевичу Татищеву в 1669 году «за литовскую службу» пожаловано из поместья в вотчину «по Пскову, Выборского уезда, Крекшинской губы: 1/2 сельца Вешлево с припускными деревнями Федотово, Андреево и Петрово, 161 четв. (перешло 21 четв.)». Погребен в некрополе Псково-Печерского монастыря.

Надгробие Я. А. Татищева

Яков Алексеевич Татищев в 1650 г. служил по Пскову во дворовых, был на службе в Новгороде, в полку кн. И. Н. Хованского. В 1656 участвовал в военных действиях в Глубоком под Брестом и в Верховичах, в полку кн. И. А. Хованского, откуда послан на воеводство в Ярославль. В 1665 г. – дворянин Московский и завоеводчик в полку кн. П. А. Долгорукова в Великих Луках. В 1666 г. на службе под Динабургом (совр. - Даугавпилс), в полку кн. И. А. Хованского.

Под 20 августа 1653 года упоминается «приводная записка, что имался Яков Татищев за беглого своего крестьянина за Сенку Климентеева».

Якову Алексеевичу Татищеву принадлежало в Козмодемьянской губе 606 четв. и поместье в Крекшинской губе.

В ходе проведенного исследования было установлено, что в Крекшинской губе Я. А. Татищеву принадлежала деревня Копытово (совр. деревня Барсуки Выборской волости), упоминаемая в переписной книге 1678 года.

Место деревни, сельца Копытово и усадьбы Татищевых в деревне Барсуки Выборской волости Новоржевского района

Затем поместье перешло к его племяннику Василию Петровичу Татищеву. В 1684 году царями Иваном и Петром сельцо Копытово было пожаловано в вотчину московскому дворянину Никите Алексеевичу Татищеву – отцу историка Василия Никитича Татищева. По разделу наследства и имущества отца сельцо Копытово перешло вначале к старшему сыну Ивану Никитичу Татищеву. После 1712 года произошел второй раздел имущества между братьями, в результате которого владельцем сельца стал В. Н. Татищев.

Я. А. Татищев погребен в некрополе Псково-Печерского монастыря с женой Марией Петровной Чиркиной (? – 2.03.1678).

Текст надгробия М. П. Чиркиной, жены Я. А. Татищева

В пещерах Псково-Печерского монастыря находится погребение Степана Васильевича Татищева и его жены Марии Никитичны Татищевой (урожденной Путятиной).

Степан Васильевич Татищев был сыном Василия Петровича Татищева. В 1680 году, после смерти отца, землевладения в Выборском уезде были разделены между близкими родственниками: малолетними сыновьями Степаном Васильевичем (1677 – 1715) и Иваном Васильевичем (ум. до 1681), вдовой Марфой Саморадской и двумя дочерями – Акулиной «большою» (1670-е – после 1717 г.) и Акулиной «меньшою» (? – до 1715 г.).

Надгробие С. В. Татищева и М. Н. Татищевой

Малолетний сын В. П. Татищева – Степан Васильевич, в 1678 году получил от своего двоюродного деда Якова Алексеевича Татищева в Козмодемьянской губе 606 четв. и ¼ поместья, что осталось за окладом Василия Петровича Татищева в Крекшинской и Козмодемьянской губах Выборского уеда.

В 1680 г. Степану Васильевичу и Ивану Васильевичу Татищевым перешло в поместье сельцо Вешлево с деревнями Федотово, Андреево и Петрово в Крекшинской губе, принадлежавшее их отцу Василию Петровичу Татищеву.

По переписной книге 1711 года псковских пригородов Выбор, Дубков, Володимерец и Врев, переписи дворянина Михаила Матвеевича Щербинина, Степану Васильевичу Татищеву принадлежала деревня Копылово: «Стольника Степана Васильева сына Татищева деревня Копылова…».

Деревня Копылово Выборской волости Новоржевского района

О Степане Васильевиче Татищеве (1677 – 28.12.1715) известно, что в 1686 году он значился недорослем в Пскове. В 1692 году - стольник царицы Прасковьи Федоровны Салтыковой, жены царя Ивана Алексеевича. В 1700 году служил в Новгородском полку. В 1701 году находился на службе в Ладоге. Участник «кумпанства» для строительства корабля Азовского флота.

В 1717 году, после смерти Степана Васильевича Татищева, оставшиеся за продажею царице Прасковье Федоровне вотчины перешли к его старшей сестре Акулине Васильевне Татищевой (1670-е – после 1717).

В том же 1717 году новгородский воевода Иван Юрьевич Татищев (1652 -1730) выкупил у кн. Григория Путятина вотчины, заложенные ему Степаном Васильевичем Татищевым в Крекшинской губе, включая сельцо Вешлево (21 четв.).

Места погребений упоминаемых в публикации Василия Петровича Татищева, его жены Марфы Саморадской, сына Ивана Васильевича Татищева по известным документам и материалам не установлены. Возможно, их погребения также находятся в пещерах Псково-Печерского монастыря, надгробные плиты могли быть утрачены.

Известно, что Акулина Васильевна Татищева (младшая) вышла замуж за Василия Лодыженского. Старшая дочь Акулина Васильевна Татищева вышла замуж за Богдана Квашнина-Самарина.

В случае сохранности синодика церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино и иных документов можно было бы подтвердить или опровергнуть существование возможных захоронений на Крекшинском погосте представителей рода Татищевых, поскольку их вотчины в Выборском уезде относились к этому приходу.

Автор выражает благодарность древлехранителю Псковской епархии, насельнику Псково-Печерского монастыря Антонию (Воеводину) за фотосъемку предоставленных фотографий надгробий И. И. Татищева, А. И. Татищева, А. Г. Татищева, П. А. Татищева, С. В. Татищева и М. Н. Татищевой.

Михаил Семенов

Источник: Псковская Лента Новостей
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