Культура

Памятник на могиле Пушкина ждет реставрация



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Памятник на могиле А.С.Пушкина нуждается в реставрации. К такому выводу пришли специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Несмотря на ранее проведенные работы по сохранению монумента, прошло достаточно много времени и сейчас он нуждается в реставрации», - отмечается на странице организации в Инстаграм.

Сообщается, что в данный период проведены работы по исследованию состояния грунтов и фундамента памятника и ведется разработка проекта реставрационных работ.

Напомним, сегодня в России отмечается 184 года со дня смерти поэта.