Культура

В «Михайловском» приняли первые заявки на участие в масленичных программах и экскурсиях

Первые заявки на участие в масленичных событиях приняли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Так, корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее рассказали, что, например, петербургское туристическое агентство, которое везет группу в Святогорье на предстоящие праздничные и выходные дни марта, уже сообщило о намерении своих подопечных побывать на фольклорной программе «Не житьё, а масленица!». А семейная группа из Москвы забронировала билеты на один из сеансов тематической костюмированной экскурсии «Масленица» из цикла «Праздники народного календаря».

Игорь Шаймарданов. Пушкин на масленице (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» настоятельно советуют заранее спланировать посещение музея и специальных программ на масленичной неделе. По опыту прошлых лет известно, что фольклорные программы и тематические экскурсии в эти дни пользуются большой популярностью. Но число их участников из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и небольших пространств даже самого широкого, по псковским крестьянским меркам деревенского двора ограничено. Так на сеанс фольклорной программы музейщики в этом году могут пригласить одновременно не более 25 человек, а на экскурсию и того меньше — до двадцати. Заказать билеты можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы музея, то есть со среды по воскресенье включительно.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что программа «Не житье, а масленица!» — интерактивна. «Канвой» для ее сценария стали фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а еще — лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального фольклора. Для участников праздника звучат подлинные народные песни и инструментальные наигрыши; гостей вовлекают в хороводы и в игры: в «бесов», в «коршуна», в «дрему». Их катают в санях и, разумеется, угощают блинами с чаем, заваренном на душистых святогорских травах. Проводят программу на подворье у бугровского мельника. В этом году «играть масленицу» будут с 6-го по 8-е, а потом с 10-го по 14 марта.

Экскурсия «Масленица» предназначена для менее активных посетителей — для тех, кто предпочитает традиционные формы музейной работы. Проводят ее в «Пушкинской деревне» — типологической, воссозданной на пушкинское время псковской крестьянской усадьбе. В ходе рассказа, отметили в музее, экскурсовод особо остановится на местных масленичных традициях.масле