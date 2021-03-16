Культура

Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Пскова

Очередная неделя «Под парусом книги к новым открытиям» пройдет в библиотеках Пскова с 22 по 31 марта. На этот раз на встречу с юными читателями приедут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

По уже сложившейся традиции псковские библиотекари доверили сочинить и оформить плакат-послание к псковской неделе детской и юношеской книги признанным детским писателю и художнику.

Автором текста для этого плаката стала поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России, дипломант международного евразийского конкурса поэтического перевода, член общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Татьяна Рыжова. А художественно оформила этот текст выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, иллюстратор детских книг, лауреат V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним, гордимся, верим» Вера Белюсь.

На этом плакате Татьяна Рыжова и Вера Белюсь отвечают на «детский» вопрос: «Нужны ли книжки людям на Земле?»

В программе псковской недели детской и юношеской книги заявлены творческие встречи с писателями и издателями, громкие чтения и мастер-классы, библиоквесты, презентации, игровые программы и викторины, подведение итогов конкурса «Письмо любимому герою книг».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.