Культура

«Михайловское» приглашает на заседание круглого стола памяти Михаила Васильева

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» работают над программой XI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников Михаила Васильева.



Портрет Михаила Васильева работы Бориса Козмина из фондов «Михайловского», 1994 год

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, круглый стол назначен на 9 апреля. Традиционно на заседании будут обсуждать наиболее актуальные проблемы сохранения историко-культурных территорий и объектов культурного наследия как на территории «Михайловского», так и за его пределами, а также отдельные вопросы из истории Пушкинского края.

Среди тем, рекомендованных для выступающих, такие как: «Изучение и мониторинг историко-культурных территорий и объектов культурного наследия», «Изучение музейных коллекций», «Сохранение мест воинской славы и братских воинский захоронений времен Великой Отечественной войны и уход за ними». Потенциальным докладчикам также предлагают обратить особое внимание на две «круглые даты» нынешнего года: 80-летие со дня начала Великой Отечественной и, конечно, 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского, защитника Русской земли и предка А.С. Пушкина.

Как рассказали в заповеднике, среди тех, кто уже обозначил свое намерение принять участие в работе круглого стола - историки и краеведы, архитекторы, искусствоведы, журналисты, работники музеев, другие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова, Новоржева, Пушкинских Гор. Среди них как постоянные участники подобных съездов в «Михайловском», так и те, кто намерен присоединиться к работе круглого стола памяти Михаила Васильева впервые.

Прием заявок от желающих представить результаты своих изысканий по намеченным к разговору направлениям в музее будут вести до конца марта. Утвержденную форму заявки, подробности об организации и режиме работы предстоящего круглого стола и другую информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте «Михайловского».

«Традиционно, помимо докладчиков, мы всегда рады видеть за нашим круглым столом местных жителей и гостей района, представителей Русской Православной Церкви, администраций и государственных учреждений, всех неравнодушных к истории своего Отечества, своей малой родины», - подчеркнули в музее.