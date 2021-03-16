Культура

Книжная ярмарка пройдет в Пскове

Традиционная книжная ярмарка пройдет в Пскове с 14 по 17 апреля в рамках XVI международного книжного форума «Русский Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«Ярмарка станет настоящим праздником для любителей чтения, предпочитающих бумажные книги электронным гаджетам. Здесь можно не только приобрести самые "горячие" новинки по издательским ценам, но и обсудить последние новости в сфере литературы и искусства, установить важные деловые контакты, просто пообщаться», - рассказали организаторы.

В этом году на ярмарке будет представлена продукция более 20 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Многие из них неоднократно принимали участие в «Русском Западе» — ООО «ИТДГК Гнозис», ООО «Издательство Этерна», ООО «Издательский дом Неолит», ООО «Издательство Паритет» и другие.

Среди новичков — издательство «Универсалист», ООО «Издательство Априори-Пресс», ООО «Издательство Русский мир», Торговый дом «Белый город» и другие.

Как отметили в библиотеке, книжные ярмарки «Русского Запада» всегда славились участием издательств, выпускающих качественную детскую литературу. Не станет исключением и этот год. Новые книги представят ООО «Самокат Плюс», ООО «Издательство Редкая птица», ООО «Издательский дом КомпасГид», издательство «Аквилегия-М» и другие.

«XVI Международный книжный форум "Русский Запад" — это одно из наиболее значимых культурных событий региона по продвижению книги и чтения», - подчеркнули в ПОУНБ.

Форум пройдет в Пскове по адресу улица Профсоюзная, 2. Организаторы – комитет по культуре Псковской области, Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека. C программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.