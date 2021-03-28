Культура

Псковский историк выпустил книгу о Гражданской войне

Доцент ПсковГУ, кандидат исторических наук Максим Васильев на своем преподавательском сайте презентовал читателям новую книгу по истории Гражданской войны в Псковской области.

Книга представляет собой сборник документов и материалов, которые позволяют читателю взглянуть на историю Гражданской войны с разных сторон, комплексно и объективно оценить происходящие события не только с официальной позиции советской власти, но и самого крестьянства. Отмечается, что значительный ряд документов вводится в научный оборот впервые. Книга адресована, в первую очередь, профессиональным историкам, преподавателям, учителям, аспирантам и студентам, а также может быть интересна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами Гражданской войны в России.

«Данное издание является результатом более чем десятилетней работы над проблемой гражданского вооруженного конфликта в России и напрямую связано с темой моего диссертационного исследования, - сообщил автор книги. - С первого года работы в архивах в рамках сбора эмпирического материала для своей кандидатской диссертации у меня появилась идея подготовить к публикации такую книгу, и я уже тогда приступил к набору текста. Когда больше половины объема работы было выполнено, то встал вопрос финансирования проекта. Я подавал заявку в РГНФ на издание книги и практически выиграл конкурс - мне не хватило всего одного голоса московского эксперта, чтобы получить деньги на издание. В тот год ставка была сделана на научно-популярные издания, а моя заявка была исключительно научной. После 2013 года макет недоделанной книги надолго был заброшен в бескрайних просторах компьютера. Были новые темы исследований, проекты и книги. Но сама мысль завершить свою далекую аспирантскую идею со сборником материалов никогда не исчезала и ждала лишь своего часа. Весна 2021 года как раз и стала таким временем. Книга существенно выросла в своем объеме, получила более логичную структуру и выносится на суд читателя».

Книга представляет собой некоммерческий проект, она находится в свободном доступе для любого читателя на сайте автора.