Более 30 млн рублей направят на реконструкцию дома культуры в гдовском Смуравьево-2

Более 30 млн рублей планируется направить на реконструкцию дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит провести отделочные работы, заменить окна и двери, отремонтировать системы отопления, водопровода и канализации, электроосвещения.
Начальная (максимальная) цена контракта – 32 млн 507 тысяч 677 рублей. Работы профинансируют за счет бюджета Гдовского района.
Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 22 апреля. Реконструкцию завершат до 29 апреля 2022 года.