Культура

Ученые-археологи из пяти стран приняли участие в псковском семинаре

Ученые из пяти стран приняли участие в 66-м заседании археологического семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли», который состоялся в областном центре 20-22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

«Закончилось очередное заседание псковского семинара, - отметили в областном археологическом центре. - Несмотря на пандемию и ограничения, мы заслушали 56 докладов из 10 городов и 5 стран. 22 доклада были прочитаны online. Мы впервые организовали прямую трансляцию на YouTube».

В ближайшее время записи почти всех докладов будут доступны на YouTube-канале Археологического центра Псковской области.