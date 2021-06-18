Культура

День рождения матери Пушкина в Михайловском будут праздновать три дня

Сегодня, в канун дня рождения Надежды Осиповны Пушкиной, матери поэта, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» жителям и гостям Святогорья будет представлена театрализованная постановка по новелле С.С. Гейченко «9 августа 1824 г.». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей, музейные работники подготовили ее в содружестве с петербургским скрипачом, частым гостем заповедника и его другом Иваном Долгуновым.

Действо пройдет в господском доме в мемориальной усадьбе поэта. Потенциальных зрителей просят обратить внимание на необходимость соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, действующие в регионе, и отмечают, что одновременно в небольшой дом на праздничную программу смогут пригласить не более тридцати человек.

Традиционно, в честь дня рождения прекрасной креолки, как называли Надежду Пушкину современники, в музее также будут экспонировать одну из самых ценных реликвий рода Пушкиных. Это старинная, конца XVIII века, икона «Воскресение Христа». На обороте образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны.

Икона «Воскресение Христа» из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Традиционно драгоценную икону в музее экспонируют лишь в течение одного дня, однако на этот раз время показа увеличили кратно, и увидеть «Воскресение…» в Михайловском можно будет сегодня, завтра и послезавтра.

Также на три дня работы рассчитана выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени. По традиции она называется «Сад наш прелестен», по цитате из письма, писанного Надеждой Осиповной дочери Ольге из Михайловского. Подготовили выставку сотрудники музейной садово-парковой службы.

Надежда Осиповна Ганнибал родилась 21 июня 1775 года. Получила хорошее домашнее воспитание, была начитана, прекрасно говорила по-французски. За Сергея Львовича Пушкина Nadine вышла в 1796 году. Из восьмерых рожденных ею детей до взрослых лет дожили лишь трое — Ольга, Александр и Лев. Отношения между матерью и старшим сыном долгое время были прохладными, однако в дни последней ее болезни Александр сблизился с ней, а после ее смерти тяжело переживал утрату и единственный из всей семьи сопровождал тело в Святогорский монастырь, где Пушкина была похоронена. Выразительный портрет Надежды Осиповны с миниатюры художника Ксавье де Местра можно увидеть в доме-музее Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское».