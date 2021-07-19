Культура

Археологическому центру Псковской области присудили премию за исследования

Археологическому центру Псковской области присудили дополнительную премию за археологические исследования в рамках проекта «Совершенство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский"». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте центра.

Фото: инстаграм-аккаунт археологического центра Псковской области

Региональный археологический центр поблагодарил областную администрацию за признание заслуг в сфере сохранения объектов культурного наследия.

«Мы вели работы на улице Воровского в 2014 году, на улице Калинина в 2015 и на улице Свердлова в 2017-2018 годах. Спасибо всем участникам археологических раскопок, благодаря вам наш Псков становится более привлекательным для жителей и гостей города», - написали археологи.