Культура

Волышовская стать

Еще полтора столетия назад здесь благоухали прекрасные сады, напоминавшие райские кущи, звучала прекрасная музыка, юные барышни в пышных платьях читали французские романы, а в просторных залах давали приемы, на которые приезжали представители самых именитых дворянских фамилий России. Сегодня в разоренных дворянских гнездах (а в одной только Псковской области их порядка 30) чаще встретишь запустение и тишину. Но, к счастью, некоторые из них начинают возвращаться к жизни благодаря неравнодушию местных жителей, общественников, деятелей культуры, чиновников.

Фото: https://vk.com/church_porhov

Имение Васильчиковых и Строгановых в Волышово - яркий тому пример. В этом году были завершены первоочередные противоаварийные работы по консервации усадьбы. Что было сделано на объекте, что планируется сделать в дальнейшем и что за загадочный инвестор появился в проекте? Об этом мы поговорили с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком.

- Вадим Анатольевич, в соцсетях можно увидеть самую противоречивую информацию о том, что сейчас происходит в Волышово. Кто-то говорит, что сделано все необходимое для сохранения, кто-то высказывается в том духе, что памятник просто обнесли забором. Какие работы в действительности проводились в имении?

- Если вы слышите от кого-то, что в Волышово просто установили забор, значит, либо человек вообще там не был, либо не знаком с повесткой и не понимает, о чем идет речь. Ограждение - это меньшее, о чем можно говорить. Сейчас в усадьбе сделано то, что не делалось десятилетиями. Большая благодарность за это губернатору региона Михаилу Ведерникову, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Были найдены средства и проведены первоочередные противоаварийные работы на главном доме. Речь идет о консервации, которая остановит негативные процессы и позволит сохранить памятник.

На средства АНО «Возрождение» строительной компанией «Августина» установлена временная кровля, но качество ее настолько высоко, что она прослужит долгие годы. По сути дела, пришлось частично восстанавливать перекрытия между первым и вторым этажами и создавать новую стропильную систему с применением высококачественных материалов с противопожарным покрытием.

Была снята лепнина, для этого были задействованы специалисты из Санкт-Петербурга. Все элементы складированы. В процессе работ мы даже обнаружили небольшой кусочек паркета, который в Волышово, как известно, уникальным, резным, из редких пород дерева. Он сейчас находится в специальном помещении, где соблюдается необходимый температурно-влажностный режим. Думаем о его исследовании и музеефикации.

- Многие обеспокоены судьбой храма Спаса Всемилостивого Спаса, уникального памятника русского классицизма, который входит в ансамбль усадьбы Волышово. Есть ли уже какие-то решения по этому объекту?

- Уже готов проект по его реставрации. Объект включен в планы АНО «Возрождение». Планируем, что в следующем году начнутся работы. Он действительно находится в удручающем состоянии, некоторые конструкции обваливаются, частично элементы придется восстанавливать. По этому памятнику и усадьбе в целом мы постоянно находимся в прямом контакте с инициативной группой, в состав которой входит архитектор-реставратор высшей категории, почетный реставратор Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина, эксперт Галина Михайловская и многие другие.

- Официальный ТГ-канал Псковской области на днях сообщил о том, что в Волышово появился инвестор. Поделитесь, пожалуйста, подробностями: кто это и каковы его планы относительно судьбы имения?

- Я бы пока воздержался от конкретных фамилий, не буду раньше времени делать громкие заявления. Но могу сказать, что 23 июля в Росимуществе состоялось совещание, где в числе вопросов обсуждалось заявление заинтересованного лица. Речь шла о его интересе к конюшням и манежу. Приятно, что первый шаг потенциального инвестора - не просто получить один из объектов и приспособить его под современную гостиницу или ресторан, а сохранить основной вид хозяйственной деятельности - коневодство. Это станет глотком свежего воздуха для конезавода, который там по-прежнему жив. Комитет по охране памятников поддержал эту инициативу: есть понимание серьезности инвестиционного проекта. Мы очень надеемся, что проект будет реализован.

Есть два варианта дальнейшего развития событий: конюшни и манеж могут быть предоставлены инвестору в аренду на 49 лет с условием сделать проекты и реставрацию, или же в собственность. Все зависит от владельца: имение сейчас принадлежит государству. Такие решения, как предоставление федерального имущества, в силу длительных процедур могут длиться до года. Но если у инвестора будет понимание, что работа не стоит на месте, ему идут навстречу, процесс согласований не затягивается, он сможет начать вкладываться в объекты хоть завтра.

Беседовала Елена Никитина