Культура

Библиотекари рассказали о предпочтениях псковичей в чтении летом

О книжных предпочтениях читателей областной библиотеки рассказали специалисты отдела абонемента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Тематика выбора у наших читателей оказалась разнообразна. Среди предпочтений – произведения, которые написаны давно, но и сегодня не теряют своей популярности: русская и зарубежная классика, авторы - Александр Дюма, Валентин Пикуль, Александр Грин, Аркадий и Борис Стругацкие, Харуки Мураками и другие.

Читают драматические истории Юлии Меньшиковой, мистические романы Татьяны Корсаковой, книги Марины Москвиной, особенно популярно «Изголовье из травы». Писательница и ее муж, художник Леонид Тишков, побывали в Японии, прошли по тропинкам великого поэта Мацуо Басе, совершили восхождение на гору Фудзи, медитировали в монастырях. Москвина удивительно интересно описала это путешествие, заметили в библиотеке.

Среди читательских запросов романы Анны Берсеневой. Устойчивым интересом пользуются книги духовного содержания. Популярен по-прежнему жанр женского детектива: читают Екатерину Вильмонт, Татьяну Устинову.

Часто спрашивают книги Маши Трауб. Она пишет для взрослых и для детей; романы британской писательница Джоджо Мойес, особенно роман «До встречи с тобой», по которому снят фильм.

Читают произведения – победителей различных литературных премий. Один из лидеров читательских предпочтений – Евгений Водолазкин. Его романы «Лавр», «Авиатор», «Совсем другое время» подолгу не стоят на полке. Все время оформляются заявки на книги автора. Востребованы книги Захара Прилепина.

В лидерах чтения, не только летнего, и книги Юлии Вознесенской «Путь Кассандры» и продолжение романа «Паломничество Ланселота».

«Это настоящие бестселлеры. Романы-антиутопии о нашем недалеком будущем. После экологической катастрофы уцелевшие люди в объединенной Европе живут при тоталитарном режиме под властью президента, который называет себя мессией», - рассказали в ПОУНБ.

Сейчас библиотекари наблюдают всплеск интереса у читателей к фантастическим романам-антиутопиям, которые создавались с начала XX века до 70-х годов: «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

Первыми в списках детской и подростковой литературы оказались книги по школьной программе, по внеклассному чтению: Сладков, Бианки, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Драгунский, Заходер, сборники сказок, юмористические повести и рассказы Тамары Крюковой, Михаила Зощенко и многие-многие другие.

Безоговорочным лидером чтения уже не один месяц становится творчество Гузель Яхиной, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автора романов-бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои»

«Приглашаем читателей в библиотеку за интересными книгами! Лето – время читать!» - добавили в библиотеке.