Музыкальная группа из Башкортостана AY YOLA дала концерт в Пскове

Выступление известной музыкальной группы из Башкортостана AY YOLA состоялось сегодня на сцене Псковской областной филармонии в рамках 52-го Фестиваля русской музыки. Коллектив представил шоу, гармонично сочетающее традиции предков с современными музыкальными стилями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Каждый номер коллектива оживил страницы народного эпоса, переплетенные с мощью современных электронных ритмов и выразительностью традиционных башкирских инструментов. Группа черпает вдохновение из легендарного башкирского эпоса «Урал Батыр».

Участники проекта: Ринат Рамазанов (вокал, курай), Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) и Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз).

Напомним, Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Программа в этом году отличается тематическим направлением «Единство народов России». За неделю зрители смогут услышать произведения музыкальных коллективов разных регионов страны.