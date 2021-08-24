Культура

Псковичи приняли участие в форуме волонтеров культуры «Невский 800»

Делегация Псковской области приняла участие в работе межрегионального форума волонтеров культуры «Невский 800», который проходил с 18 по 23 августа во Владимире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В состав делегации вошли представители областного колледжа искусств: заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, преподаватель Тимофей Никогосов, студентка 4 курса специальности «Дизайн» Ирина Нечушкина, координатор волонтеров «Наследие» Юлия Четвергова (Печоры) и специалист комитета по культуре Псковской области Мария Смирнова.

Псковичи познакомилась с волонтерскими практиками 53 регионов России, а также представили опыт волонтерской деятельности в сфере культуры Псковской области.

Насыщенная событиями программа форума включала в себя участие в мастер-классах по реставрационным технологиям в городе Суздале, благоустройство объектов культурного наследия, исторический квиз, участие в акции по благоустройству объектов культурного наследия, прохождение культурного квеста «А. Невский».

Делегаты побывали на торжественном открытии форума, стали слушателями концерта в рамках фестиваля Дениса Мацуева «ALMA MATER: "Новые имена в Суздале"», приняли участие в межрегиональной акции «Венок славы Александра Невского».

Форум был включен в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Реализация образовательной программы форума прошла при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.