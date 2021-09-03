Культура

В одной из псковских деревень открылось библиокафе

Библиокафе открылось в Рюжском доме культуры в деревне Похвальщина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Осенью прошлого года в рамках конкурса молодежных проектов «Есть Идея» проекту «Библиокафе в сельском ДК» присудили грант главы Псковского района в размере 100 000 рублей. На выделенные средства приобрели большой телевизор, ноутбук, многофункциональное устройство для подготовки презентаций и оцифровывания старых книг и журналов, а также комплект раскладных деревянных стульев для организации литературных «посиделок» на открытом воздухе и в библиотеке.

На открытии библиокафе побывала глава Псковского района Наталья Федорова. «Желаю всем, кто будет сюда приходить, приятно проводить свой досуг, общаться друг с другом и реализовать в полной мере главную заявленную цель проекта – преемственность поколений», - сказала она.

К мероприятию также был приурочен выезд автоклуба ПРЦК, артисты которого выступили в фойе Рюжского дома культуры.