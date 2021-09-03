Культура

Уникальная выставка откроется в честь 110-летия Анастасиевской часовни в Пскове

Уникальная выставка «Хранительница Пскова» откроется в честь 110-го юбилея со дня основания Анастасиевской часовни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба регионального музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка пройдет с 24 сентября по 16 октября в музейном комплексе «Двор Постникова». Лейтмотив выставки — защита культуры, выраженная в идее Пакта Рериха, первого Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Выставка будет состоять из следующих разделов: «Н. К. Рерих и Псковский край», «А. В. Щусев – архитектор Анастасиевской часовни», «”В наших путях так много общего…” Вехи сотрудничества Н. К. Рериха и А. В. Щусева», «Н. К. Рерих – автор эскизов для фресок Анастасиевской часовни», «Часовня-страдалица», «На пути к Возрождению». Отдельная экспозиция расскажет об истории создания Пакта Рериха и его актуальности в наши дни.

Гости выставки смогут узнать малоизвестные факты о жизни и деятельности Николая Рериха, связанные с Псковским краем. Также псковичи узнают о творческом союзе прославленных мастеров – Щусева и Рериха, впервые увидят исторические фотографии часовни, редкие архивные документы, старинные иконы святой Анастасии и другие экспонаты.

В организации проекта участвуют Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих (город Москва), Международный центр Рерихов (город Москва).

Стоимость посещения выставки — 50 рублей, дети до 16 лет и льготники — бесплатно. Режим работы выставки: понедельник — воскресенье с 11.00 до 18.00, вторник — выходной.