Культура

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо. Актеру было 88 лет, его адвокат не уточнил причину смерти, указав, что она наступила «мирно», передает РБК со ссылкой на агентство AFP и на адвоката актера.

Фото: Thibault Camus / AP.

Ранее, в 2001 году Бельмондо перенес инсульт во время отдыха на Корсике, ему тогда было 63 года. Актера перевезли в Париж, где он прошел лечение. Изначально врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако потом оно стало стабильным. Из-за перенесенного инсульта правую половину тела Бельмондо парализовало и он в течение шести месяцев не мог разговаривать.

Бельмондо получил известность в том числе как актер фильмов французской новой волны — кинематографического направления конце 1950-х и 1960-х годов. Кроме фильмов Годара он снялся в таких фильмах «новой волны», как «Вор», «Сирена с «Миссиссиппи», «Стависки», в котором сыграл роль российского эмигранта и авантюриста.

Бельмондо также известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара» (сыграл вместе с Софи Лорен), «Великолепный», «Отверженные», «Борсалино» и другие. Получал премию «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы», почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, премию «Золотой лев».