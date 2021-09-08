Культура

Митрополит Тихон рассказал, сколько миллиардов нужно на восстановление усадьбы Строгановых

От 4 до 6 млрд рублей нужно, чтобы восстановить усадьбу Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Такие цифры озвучил митрополит Псковский и Порховский Тихон со ссылкой на оценку специалистов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область это не потянет. Это Порховский район, кто туда поедет? Говорят, давайте сделаем там больницу. Нам надо, кроме 6 млрд на восстановление, построить городок для врачей, всю инфраструктуру и откуда-то брать больных. Что там делать, в этой усадьбе? Мы пока ждем, а с помощью АНО "Возрождение" приведем хотя бы храм более-менее в порядок, сделаем аварийные работы. Мы решили там собрать приход, 200 человек записались, а на самом деле там человек 12. Не потянут они содержание храма и зарплату священника с двумя детьми», - рассказал владыка на пресс-конференции 12 сентября.

Он предложил «всем миром думать, что нужно сделать с этой далекой и разрушающейся усадьбой».